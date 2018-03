Trumps advocaat in Rusland-onderzoek neemt ontslag

Meester John Dowd, die sinds vorige zomer een team juristen leidde dat de Amerikaanse president Donald Trump moet bijstaan in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Rusland-affaire, heeft donderdag ontslag genomen. Dit heeft de krant New York Times (NYT) donderdag gemeld op gezag van "twee mensen die over de zaak zijn gebrieft". Ook het conservatieve Fox News meldde het ontslag dat Dowd zelf tegenover het NBC News heeft bevestigd.

'Ik hou van de president en ik wens hem het beste', zei de advocaat tegenover NBC. Het luidt in de NYT dat Dowd de jongste maanden geregeld aan opstappen had gedacht. Uiteindelijk kwam hij tot de slotsom dat Trump in toenemende mate zijn raad in de wind slaat, aldus de NYT.

Volgens Fox was Dowd het niet eens met andere leden van het juristenteam omtrent de mogelijkheid dat Trump zich door het team van Mueller zou laten horen. Dowd was daar fel tegen gekant, schreef ook de NYT.

Eerder deze week voegde de bewoner van het Witte Huis Joseph diGenova tot zijn ploeg juristen toe, en er zouden volgens door Fox aangehaalde "bronnen" naar verwachting nog bijkomen.

Trump heeft de jongste dagen Mueller en zijn onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de de jongste slag om het Witte Huis en eventuele "collusie" tussen Moskou en het campagneteam-Trump geregeld aangevallen. Luidens de NYT is het vertrek van Dowd de meest prominente stoelendans binnen het juridisch team van Trump, nadat Dowd de leiding van Marc E. Kasowitz had overgenomen. Wie Dowd zal vervangen is onduidelijk.