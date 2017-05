Trump zou Duitsers "slecht" genoemd hebben

Aan de bijeenkomst van donderdag namen in eerste instantie enkel voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker deel, later werd het gezelschap uitgebreid. De woordvoerders van de twee Europese presidenten lieten weten dat ze de uitspraak van Trump niet hebben gehoord.

Volgens Der Spiegel, dat zich baseert op deelnemers aan de bijeenkomst, zou Trump ook het volgende hebben gezegd: "Kijk naar de miljoenen auto's die ze in de VS verkopen. Verschrikkelijk. We gaan daar een einde aan maken." Het is niet de eerste keer dat Trump uithaalt naar Duitsland en het handelsoverschot, dat hij oneerlijk vindt. Duitsland heeft namelijk met bepaalde landen, zoals de VS, een handelstekort.

Juncker zou tijdens de ontmoeting de Duitsers verdedigd hebben, en gesteld hebben dat vrije handel goed is voor iedereen.

De Duitse bondskanselarij en het Witte Huis hebben nog niet gereageerd op het bericht van Der Spiegel.

Volgens de Süddeutsche Zeitung was de Europese delegatie donderdag trouwens geschokt hoe weinig de Amerikanen afweten van het Europese handelsbeleid. Zo wisten de gasten bijvoorbeeld niet dat de EU-landen enkel tezamen handelsakkoorden afsluiten, en zou Trumps economisch adviseur Gary Cohn gezegd hebben dat er tussen de VS en Duitsland andere toltarieven gelden dan tussen de VS en België.