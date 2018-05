Trump zegt dat top alsnog op 12 juni zou kunnen doorgaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat zijn historische topontmoeting met de Koreaanse leider Kim Jong-un alsnog op 12 juni 'zou kunnen doorgaan'. 'Wij zijn bezig met hen (de Noord-Koreanen) te praten', zei de bewoner van het Witte Huis in de rozentuin. 'Zij willen dit echt doen. Wij zouden het ook willen doen, we zullen zien wat er gebeurt', om eraan toe te voegen dat de topontmoeting alsnog op 12 juni zou kunnen doorgaan.

Donderdag had Trump per brief aan Kim die datum afgeblazen. Ook de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis zei dat diplomaten nog steeds aan de mogelijkheid van een top werken, wat voor hem zeer goed nieuws is. Hij betoonde zich hoopvol dat het toch nog tot een topontmoeting zal komen.