Brendan O'Neill

'Trump zegt dat hij tegen politieke correctheid is, maar blijkt even gevoelig voor kritiek als diegenen die hij verafschuwt'

Het is tijd om de strijd tegen Donald Trump op te voeren - en vooral om die inhoudelijker te maken. Want daar ontbreekt het vaak aan, vindt Brendan O'Neill. Er wordt wel veel geklaagd, gezucht en geprotesteerd, maar we moeten een president toch vooral met politieke argumenten en alternatieven te lijf.