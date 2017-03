Trump zal inreisverbod vanuit Irak opheffen

Irak zal volgens een raadgeefster van de Amerikaanse president Donald Trump niet meer op de lijst met landen staan waarvoor een inreisverbod zal gelden. Trumps adviseur Kellyanne Conway bevestigde aan de zender Fox News ook dat Trump het decreet vandaag nog zal ondertekenen. Het decreet zou van kracht gaan 16 maart, na een overgangsperiode.

Het inreisverbod - door tegenstanders van Trump ook wel een 'moslimban' genoemd - ging in voege eind januari. Daarin was sprake van een tijdelijk inreisverbod in de VS voor mensen uit zeven landen (Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië) met twee gemeenschappelijke factoren: een moslimmeerderheid en Amerikaanse militaire interventies. Het decreet leidde tot een enorme controverse, zowel in eigen land als internationaal, en veroorzaakte chaos op luchthavens.