Trump zal in toespraak moslimstaten meer inspanningen in strijd tegen terrorisme vragen

'Ons doel is een coalitie van landen, die hetzelfde doel delen om het extremisme uit te roeien', klinkt het in uittreksels van zijn toespraak op een top in Saoedi-Arabië, die het Witte Huis volgens meegereisde journalisten vooraf had verspreid.

Trump zou de moslimlanden een bondgenootschap aanbieden, maar tegelijkertijd van hen meer engagement eisen.

De landen van het Midden-Oosten kunnen niet op de VS wachten 'om de vijand te verslaan'. Het kwaad kan alleen overwonnen worden 'als de krachten van het goede gebundeld worden en elkeen zijn eerlijk deel bijdraagt en zijn deel van de last op zich neemt', klinkt het in de vooraf verspreide fragmenten van de toespraak.

Het gaat niet om een 'clash' tussen verschillende religies of beschavingen. 'Dit is een slag tussen barbaarse criminelen, die het menselijk leven willen uitwissen, en fatsoenlijke mensen van alle geloofsovertuigingen, die het leven willen beschermen'.