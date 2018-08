Trump: 'Witte Huis-personeel mag volledig meewerken met Mueller'

Trumps tweet komt er na een bericht van de krant The New York Times dat Don McGahn, de advocaat van het Witte Huis, 'uitvoerig meewerkt' met het onderzoek van Mueller. In minstens drie vrijwillige gesprekken met de speurders - goed voor in totaal 30 uur - zou McGahn 'gedetailleerde verklaringen' hebben afgelegd met betrekking tot mogelijke belemmering van de rechtsgang door Trump.

Bij die verklaringen kregen de onderzoekers volgens The New York Times informatie te horen die ze op geen andere manier te weten konden komen. Zo zou McGahn onder meer verteld hebben over de woede van Trump ten opzichte van het Rusland-onderzoek en de manieren waarop hij McGahn aanspoorde om in te grijpen, onder meer met betrekking tot het ontslag van de voormalige FBI-directeur James Comey en pogingen om Mueller te ontslaan.

De krant baseert zich op de verklaringen van een tiental huidige en voormalige medewerkers van de Trump-regering. 'Ik heb de advocaat van het Witte Huis Don McGahn, en alle andere gevraagde leden van de staf van het Witte Huis, toegelaten om volledig mee te werken met de speciale aanklager', zegt Trump in een reactie op Twitter. 'Bovendien hebben we hebben gewillig meer dan een miljoen pagina's van documenten gegeven. Meest transparant in de geschiedenis. Geen samenzwering, geen belemmering van de rechtsgang. Heksenjacht!'

The New York Times betwijfelt echter dat Trump op de hoogte was van hoe verregaand de medewerking van McGahn wel was.