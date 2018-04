Trump 'wist niet' van betaling aan pornoster Stormy Daniels

Advocaat Michael Cohen betaalde het bedrag in 2016, zodat Daniels (echte naam Stephanie Clifford) stil zou blijven over haar affaire met Donald Trump.

Aan boord van het presidentiële regeringsvliegtuig Air Force One zei Trump dat hij niet weet waar Cohen het bedrag van 130.000 dollar vandaan haalde, melden Amerikaanse media donderdagavond. Hij verwees verdere vragen door naar Cohen.

In de afgelopen maanden is het verhaal van Daniels toch naar buiten gekomen. In interviews met Amerikaanse nieuwsmedia vertelde ze hoe ze in 2006 tijdens een golftoernooi met Trump naar bed ging.

Volgens Daniels is ze later bedreigd, zodat ze stil zou blijven over de affaire. Trump had zich tot donderdag stilgehouden over de claims van Daniels en de betaling aan de pornoster.