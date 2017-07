'Trump wil Yellen vervangen bij Federal Reserve'

Amerikaans President Donald Trump had het in zijn verkiezingscampagne vorig jaar al gemunt op de Fed-voorzitster Janet Yellen. Yellen liet zich volgens hem beïnvloeden door voormalig president Barack Obama. Zo zou ze de Amerikaanse interest kunstmatig laag hebben gehouden op vraag van de oud-president.

Trump liet toen al verstaan dat hij haar zou laten vervangen als hij president werd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico bevestigden verschillende bronnen in het Witte Huis, het ministerie van Financiën en op Capitol Hill dat Gary Cohn het meeste kans maakt op de job.

Cohn, een democraat, was jarenlang voorzitter bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Hij leerde president Trump pas kennen na diens verkiezingsoverwinning in november, maar schopte het toch al snel tot topadviseur in het Witte Huis.

Cohn zou kunnen rekenen op een brede steun in de Senaat. Janet Yellen staat sinds februari 2014 aan het roer van de Amerikaanse centrale bank. Haar termijn loopt op 3 februari volgend jaar af. Ze is naar eigen zeggen vast van plan zeker tot dan nog aan te blijven als Fed-voorzitter.