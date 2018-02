Trump wil wapenwet verstrengen door 'bump stocks' te verbieden

Zijn verordening geldt voor al dergelijke voorwerpen, zei Donald Trump in het Witte Huis dinsdag. De dader van de aanslag van oktober 2017 in Las Vegas, waarbij 58 doden vielen, gebruikte een bump stock.

Het ministerie van Justitie heeft in het verleden gezegd dat het het verbod op dergelijke hulpstukken stellig aanbeveelt, maar daar niet zelf over kan beslissen. Dat komt de wetgever toe, klonk het.

Het Congres in de VS besprak kort het verbod op bump stocks na het bloedbad in Las Vegas. Daarna raakte het in de vergetelheid. Sindsdien gebeurde er niets.

De wapenwetgeving in de VS is opnieuw een punt van discussie sinds op Valentijnsdag een negentienjarige in zijn ex-school in Parkland, in de staat Florida, zeventien mensen heeft gedood. Zo vindt er woensdag in Tallahassee, de hoofdstad van Florida, een betoging plaats waar studenten van de getroffen school aan deelnemen, om strengere wapenwetgeving te eisen.