Trump wil veiligheidsmaatregelen na 'Deepwater'-ramp afschaffen

De krant schrijft dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met het plan als doel heeft om 'onnodige beperkingen' voor de industrie af te schaffen en zo de inlandse energie-aanvoer te bevorderen. Het publiek kan tot eind januari zijn opmerkingen kwijt over de plannen.

De regels versterkten de controlemaatregelen voor de veiligheidsafdichtingen van boorputten. Het mechanisme verhindert in het geval van problemen een ongecontroleerd olielek. Het ventiel functioneerde niet toen het in april 2010 tot een explosie kwam op boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

Elf arbeiders kwamen daarbij om het leven, en 87 dagen lang stroomde er olie vanuit een lek op 1.500 meter diepte in de zee. In totaal kwam zo 780 miljoen liter olie vrij. Een kuststrook van meer dan 1.000 kilometer, van Lousiana tot Florida, raakte vervuild. Honderdduizenden zeevogels kwamen om het leven.