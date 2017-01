Trump wil Russische sancties opheffen, als Poetin VS helpt

De sancties, die vorige maand zijn opgelegd tegen Russen die zich zouden hebben gemoeid in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, blijven 'minstens een tijdje' gehandhaafd, aldus Donald Trump. Zou Rusland de VS helpen in belangrijke domeinen, zoals de strijd tegen jihadisten, dan kunnen die sancties volgens Trump wel opgeheven worden. Dat zegt de toekomstige president in een gesprek met The Wall Street Journal.

In het interview laat Trump ook verstaan dat hij zich voorbereidt op een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, eens hij op 20 januari de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt.

Wat met China?

Bovendien kan ook de positie van de VS tegenover het 'Een China'-beleid - dat stelt dat Taiwan deel uitmaakt van China - veranderen, tenzij Peking de praktijken rond handel en wisselkoersen wijzigt, waarschuwt Trump. 'Alles ligt op tafel', zegt hij. Op 11 december dreigde Trump er al mee om het 'Eén China'-beleid niet langer te erkennen als China geen toegevingen doet op vlak van handel.

Hij verdedigt ook zijn open aanpak van Taiwan en het telefoontje met de presidente van Taiwan, Tsai Ing-wen. Aan dat land hebben de VS 'vorig jaar voor 2 miljard dollar aan de allernieuwste militaire uitrusting verkocht' en 'we zouden geen telefoontje mogen opnemen?' Het telefoontje tussen Trump en de presidente van Taiwan leidde tot ergernis in China.