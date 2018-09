Trump wil onderzoek naar mol in Witte Huis

De gastbijdrage van een anonieme regeringsmedewerker heeft al het nodige stof doen opwaaien. In de bijdrage spreekt een topmedewerker van 'stil verzet' tegen het beleid van Trump.

'Velen van wie door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute opwellingen verijdelen van meneer Trump, tot hij niet meer in functie is', zo staat er onder meer in te lezen.

Trump reageerde al furieus op het artikel en dringt nu aan op een onderzoek. 'Het is een zaak van nationale veiligheid. Ik zou zeggen dat Jeff (Jeff Sessions, minister van Justitie, nvdr.) een onderzoek moet voeren naar de auteur van die bijdrage want ik denk dat het gaat om nationale veiligheid', aldus Trump.

Hij laat ook bekijken of hij stappen kan ondernemen tegen de krant. 'Uiteindelijk zal de naam van deze zieke persoon naar buiten komen', zo ging Trump verder. Hij sluit zelfs niet uit dat de auteur gewoon niet bestaat. 'Misschien heeft de Times het zelf gedaan. De Times gebruikt voortdurende valse bronnen'. Trump blijft er ook bij dat zijn Witte Huis een 'welgeoliede machine' is.

Toespraak Obama

Niet alleen Trump zelf neemt het stuk in de New York Times op de korrel. Ook politieke tegenstanders hebben kritiek. Onder hen voormalig president Barack Obama. In een toespraak aan de universiteit van Illinois zei hij: 'Deze mensen zijn niet verkozen. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden. Zij bewijzen ons geen dienst door 90 procent van de waanzinnige dingen die uit het Witte Huis komen te promoten en dan nadien te zeggen: "Maak je geen zorgen, we voorkomen de overige 10 procent"'.

In de rest van zijn toespraak uitte Obama heftige kritiek op het presidentschap van Trump, en riep hij Democraten op om in november te stemmen tijdens de tussentijdse verkiezingen, die voor de komende twee jaar de samenstelling van het Congres zullen bepalen. 'Wanneer er een vacuüm is in onze democratie, wanneer we niet stemmen, wanneer we onze basisrechten en vrijheden voor zeker nemen, dan vullen anderen de leemte. Het beleid van schrik en wrok en verschansing slaat dan aan', zei Obama.

Trump zei later dat hij niet onder de indruk was van de toespraak van zijn voorganger: 'Ik heb het gezien, maar ik viel in slaap.'