Trump wil nucleaire capaciteit van de VS uitbreiden

Dat Donald Trump belang hecht aan het Amerikaanse kernwapenarsenaal, is niet nieuw. Tijdens zijn campagne liet hij zich meermaals uit over het thema. In januari klonk het dat je met kernwapens 'onvoorspelbaar' moet zijn. 'Ik zal de laatste persoon zijn die op de knop drukt', vertelde hij in maart aan Fox News, 'maar ik zal nooit mijn kaarten van de tafel halen.' Zijn bekendste uitspraak over kernwapens is: 'Als we ze hebben, waarom gebruiken we ze dan niet?'

Op Twitter heeft Trump het opnieuw over nucleaire wapens. Hij wil de nucleaire capaciteit van de Verenigde Staten versterken en uitbreiden, 'tot het moment dat de wereld tot bezinning komt over kernwapens.'