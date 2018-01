Trump wil niet zeggen of hij Kim Jong-un al gesproken heeft

'Ik wil daar geen commentaar op geven', antwoordt Trump of de vraag of hij al met Kim Jong-un belde. 'Ik zeg niet of ik het al gedaan heb of niet. Ik wil gewoon geen commentaar geven.'

De Amerikaanse president noemde de Noord-Koreaanse leider eerder onder meer al een 'maniak', een 'slechte kerel', 'dik en lelijk' en 'raketman', terwijl Kim van zijn kant al gewaarschuwd heeft dat hij 'de mentaal gestoorde Amerikaanse sufferd met vuur zal temmen.'

Toch is de Trump van oordeel dat hij 'waarschijnlijk een erg goede relatie met Kim Jong-un' heeft. 'Ik heb relaties met mensen. Ik denk dat jullie verrast zouden zijn.' Op de vraag hoe dergelijke taal - die vaak in een reeks vurige tweets wordt verstuurd - te rijmen valt met 'goede relaties', antwoordt Trump dat hij 'een erg flexibel persoon' is. 'Je zal dat veel zien bij mij', luidt het. 'En dan is iemand plots mijn beste vriend. Ik kan je twintig voorbeelden geven. Jij kan er mij dertig geven.'

De uitspraken komen er een dag nadat de president te kennen had gegeven dat hij bereid is om directe gesprekken op te starten tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Het laatste formele onderhoud dateert al van bijna een decennium geleden. In 2009 kwam er officieel een einde aan het zogenaamde zeslandenoverleg, waaraan de VS, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan, China en Rusland deelnamen.