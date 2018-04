Trump wil militairen inzetten langs Mexicaanse grens

Eén van Donald Trumps meest ambitieuze verkiezingsbeloftes was om een muur te bouwen langs de grens met Mexico. Die moest illegalen en drugskoeriers op afstand houden, maar de Amerikaanse president heeft zijn belofte voorlopig nog niet kunnen waarmaken. Als tussenoplossing wil Trump nu wel militairen inzetten om de grens te bewaken. Dat kondigde hij dinsdag aan tijdens een toespraak in het Witte Huis.

Hij noemde het een 'belangrijke stap'. Trump verwees naar een groep van een duizendtal migranten uit Honduras en Guatemala, die momenteel via Mexico op weg zouden zijn naar de VS. "Als die groep onze grens bereikt, dan zijn onze wetten zo zwak en zielig, dat het lijkt alsof we geen grens hebben", zei hij daarover. Trump heeft Mexico naar eigen zeggen al aangespoord om de groep tegen te houden.