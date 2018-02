Trump wil jaarlijkse training en bonus voor gewapende leerkrachten

'Gewapende opvoeders (en betrouwbare mensen die binnen een school werken) houden van onze studenten en zullen hen beschermen. Zeer slimme mensen. Moeten vuurwapenexperts zijn en jaarlijkse training krijgen. Moeten jaarlijkse bonus krijgen. Schietpartijen zullen niet meer plaatsvinden - een groot en zeer goedkoop afschrikmiddel. Het is aan de staten', tweette de president.

Armed Educators (and trusted people who work within a school) love our students and will protect them. Very smart people. Must be firearms adept & have annual training. Should get yearly bonus. Shootings will not happen again - a big & very inexpensive deterrent. Up to States.