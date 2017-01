Trump wil IS harder aanpakken per decreet

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump wil de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) steviger aanpakken. Dit heeft de krant New York Times (NYT) vrijdag op gezag van 'functionarissen' gemeld.

Volgens de NYT werken medewerkers van de Republikein in het Witte Huis een presidentieel decreet uit dat de nieuwe minister van Defensie James Mattis opdracht geeft IS agressiever aan te vallen. Dit kan artillerie op de grond en aanvalshelikopters als steun voor het aanvallen van het IS-bolkwerk Raqqa inhouden.

Tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump gezegd een geheim plan te hebben om IS te verslaan. Maar hij heeft ook gezegd zijn bevelhebbers een maand de tijd te willen geven om met nieuwe opties uit te pakken, aldus de NYT. Ook in zijn inauguratiespeech kwam de strijd tegen terrorisme aan bod. 'We zullen oude allianties versterken en nieuwe vormen, en jullie zullen de beschaafde wereld verenigen tegenover islamitisch terrorisme. We zullen het compleet zullen wegvegen van het aardopppervlak', klonk het toen.

Ook foltering behoort tot de mogelijkheden, gaf Trump recent aan in een interview met ABC News. 'We moeten vuur met bestrijden', zei hij over technieken als waterboarding.

Vrijdag bezoekt Trump voor het eerst als opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten het Pentagon. Hij zal er eisen dat hij binnen de dertig dagen de nieuwe opties voor de strijd tegen IS krijgt.