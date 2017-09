Trump wil 'groots militair defilé' in Washington

Het was een hartelijke ontmoeting tussen Trump en Macron in een hotel in New York. De staatshoofden kwamen samen om het te hebben over de toekomst van het nucleair akkoord met Iran en het klimaatakkoord van Parijs. Macron probeerde Trump daarbij te overtuigen om beide akkoorden te blijven steunen.

Maar de Amerikaanse president kwam ook terug op de Franse nationale feestdag. Hij was toen eregast tijdens het militaire defilé. 'Mensen weten niet wat voor grote krijgers er zijn in Frankrijk, maar als je dat ziet en je ziet al de overwinningen, het was een fantastisch ding. En, voor een groot deel door wat ik gezien heb, gaan we misschien iets gelijkaardigs doen op Fourth of July in Pennsylvania Avenue in Washington', zei Trump. 'We zullen moeten proberen om het te overtreffen.'