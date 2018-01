Trump wil 'graag onder ede' getuigen in Ruslandonderzoek - advocaat fluit hem terug

'Ik zou het graag zo snel mogelijk willen doen', zei de Amerikaanse president net voor hij naar de economische top in het Zwitserse Davos zou afreizen. Donald Trump heeft steevast ontkend dat hijzelf betrokken was bij de inmenging van Rusland. Hij vindt het onderzoek een 'heksenjacht'.

Hij preciseerde dat de ondervraging binnen twee tot drie weken kan plaatsvinden.

De president ontkende ook dat hij de gerechtsgang heeft belemmerd. 'Je vecht terug, men noemt het rechtsbelemmering'.

Nadat hij had gezegd dat hij graag onder ede wou getuigen, maakte de president enig voorbehoud: 'Dat alles hangt af van mijn advocaten'.

En dat bleek ook zo.

Wat de president bedoelde, was...

Ty Cobb, de advocaat die de respons van het Witte Huis op het onderzoek leidt, liet weten dat de president 'overhaast' had gesproken en alleen bedoelde te zeggen dat hij bereid was de onderzoekers te ontmoeten. 'Hij is bereid hen te ontmoeten, maar hij zal zich laten leiden door het advies van zijn persoonlijke raadgever'.

Over de modaliteiten van de ontmoeting wordt al weken onderhandeld, onder meer over de vraag of het een geschreven onderhoud wordt, of er met een Grand Jury wordt gewerkt en of de president vergezeld mag zijn van een advocaat.

Dat de president binnenkort de onderzoekers ontmoet (al dan niet op afstand), wijst er volgens waarnemers op dat het onderzoek in een beslissende fase is en allicht zijn einde nadert.

Vorige week ondervraagde de ploeg van Robert Mueller al minister van Justitie Jeff Sessions. Sessions had zich in maart 2017 nog van het dossier gewraakt, nadat hijzelf in opspraak was gekomen. Hij kon zich tijdens getuigenissen in het parlement 'niet herinneren' dat hij de Russische ambassadeur in de VS in 2015-2016 enkele keren had ontmoet.