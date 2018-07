Trump wil dat NAVO-landen defensie-uitgaven optrekken naar 4 procent van bbp

Dat bevestigde Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis. 'Tijdens de opmerkingen van de president op de NAVO-top, suggereerde hij dat de landen niet alleen hun engagement van 2 procent van hun bbp aan defensie-uitgaven halen, maar dat ze dat opvoeren tot 4 procent', aldus Sanders na de ontmoeting achter gesloten deuren, met de staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-lidstaten.

'President Trump wil zien dat onze bondgenoten meer van de lasten delen en ten minste hun al aangegane verplichtingen nakomen', aldus nog Sanders.

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, is terughoudender. 'Eerst moeten we die 2 procent halen. Daar moeten we ons nu op focussen', zei hij na de vergadering in het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie.

Minister van Defensie Steven Vandeput bevestigde ook dat Trump had gezegd dat hij die 2 procent, die de bondgenoten op de top in Wales in 2014 zijn overeengekomen, niet duurzaam vindt en op termijn naar 4 procent wil gaan.