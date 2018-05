'Trump wil Amerikaanse troepen in Zuid-Korea afbouwen'

In de loop van de komende weken zal Trump normaal gezien de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten. Volgens de bronnen van The New York Times, die 'op de hoogte zijn', is een eventuele troepenvermindering niet bedoeld als pasmunt in de onderhandelingen over het kernwapenprogramma van Pyongyang, maar is de redenering simpelweg dat er minder troepen nodig zijn als het tot een vredesakkoord tussen het Zuiden en het Noorden komt.

Het bericht is door Het Witte Huis noch het Pentagon bevestigd.

Tot nader order zijn in Zuid-Korea permanent 28.500 Amerikaanse soldaten gestationeerd. Na een ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige week is aangekondigd dat de twee leiders nog dit jaar de oorlog tussen beide landen na 65 jaar officieel willen beëindigen.

Betalen

Eigenlijk wil Trump al langer het aantal soldaten in Zuid-Korea reduceren, omdat hij vindt dat de Verenigde Staten te veel betalen voor de bescherming van hun bondgenoten. Hij is ook van oordeel dat de uitgebreide troepenmacht niet heeft verhinderd dat het Noorden een nucleaire bedreiging is geworden.

Volgens The New York Times wil Trump dat Seoel zo goed als de volledige kost van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land op zich neemt. Volgens het huidige akkoord, dat eind dit jaar afloopt, draait Zuid-Korea op voor zowat de helft van het prijskaartje, meer dan 800 miljoen dollar per jaar.

Ongerust

De plannen van Trump zorgen ook voor ongerustheid in Washington, aldus nog de krant. De vrees bestaat dat een troepenafbouw de Amerikaanse alliantie met Zuid-Korea kan verzwakken en ook Japan zorgen kan baren op het moment dat de VS aan een nucleaire onderhandeling met Noord-Korea waarvan de uitkomst nog hoogst onzeker is.

Een volledige terugtrekking van de Amerikaanse soldaten is geen optie, aldus nog de krant.