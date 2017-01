Trump wil 20 procent taks op Mexicaanse import om voor muur te betalen

Dat heeft Trumps woordvoerder Sean Spicer bekendgemaakt in gesprek met journalisten van onder meer The New York Times.

Volgens Spicer heeft Donald Trump al met Republikeinse parlementsleden overlegd over de nieuwe taks.

Woensdag tekende Trump een besluit om fondsen vrij te maken voor de bouw van een muur aan de 3.000 kilometer lange grens met Mexico. Die muur moet illegale inwijking bemoeilijken en was een van de grote beloften die Trump tijdens zijn campagne had gedaan.

Ook na zijn eedaflegging maakte de nieuwe president zich sterk dat Mexico voor de muur zal betalen, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto had woensdag tijdens een televisietoespraak herhaald dat zijn land niet zal betalen voor de muur. "Mexico gelooft niet in muren". Waarna een gepland bezoek tussen Trump en Nieto werd afgezegd.

In 2 jaar afbetaald?

De 20 procent zal deel uitmaken van Trumps belastinghervorming, zegt Spicer. De taks zal eerst alleen aan Mexico opgelegd worden maar zal mettertijd uitgebreid worden naar alle import in de Verenigde Staten.

Volgens Spicer zal de heffing op Mexicaanse import 10 miljard dollar per jaar opleveren aan de Amerikaanse schatkist. De specialisten zijn het helemaal oneens over de kost van de muur die ze ramen tussen 8 en 20 miljard dollar. Spicer suggereert dat de VS de kost van de muur binnen de twee jaar zal hebben "terugverdiend".

Hoe snel de nieuwe heffing er kan komen, is niet duidelijk. Het parlement moet zo'n belastinghervorming goedkeuren en in het verleden waren met name de Republikeinen tegen dergelijke heffingen gekant.