Trump wil 20 procent taks op Mexicaanse import om muur te betalen (of toch niet)

Het nieuws werd zo officieel bekendgemaakt als maar enigszins mogelijk is: door Trumps woordvoerder Sean Spicer die sprak met een groep journalisten onder wie een reporter van The New York Times.

Spicer zei dat Donald Trump al met Republikeinse parlementsleden overlegd had over de introductie van de nieuwe taks.

Enkele uren later riep de woordvoerder de journalisten opnieuw bij zich om duidelijk te maken dat hij het niet had gehad over vaste plannen van Trump maar "gewoon over één van de opties om voor de muur te betalen".

Reince Priebus, de stafchef van de president, noemde het voorstel tijdens een interview met NBC News in gelijkaardige termen "één in een buffet van opties".

Terwijl de ploeg van Trump verwarring stichtte, ging de koers van de Mexicaanse peso volgens de New York Times als een jojo over en weer.

Toenemende spanningen

De verklaringen komen op een moment van toenemende spanning tussen de VS en Mexico.

Woensdag ondertekende president Trump een besluit om fondsen vrij te maken voor de bouw van een muur aan de 3.000 kilometer lange grens met Mexico, die volgens hem binnen enkele maanden zal beginnen. Die muur moet illegale inwijking bemoeilijken. De bouw ervan was één van Trumps grote kiesbeloften.

Ook bij de ondertekening maakte de nieuwe president zich sterk dat Mexico voor de muur zal betalen, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto had woensdag tijdens een televisietoespraak herhaald dat zijn land niet zal betalen voor de muur. "Mexico gelooft niet in muren", zei hij.Waarna een gepland bezoek tussen Trump en Nieto werd afgezegd.

In 2 jaar afbetaald?

Kort na die afzegging meldde Spicer dat er een taks van 20 procent op komst was voor invoer uit Mexico.

De 20 procent zal deel uitmaken van Trumps belastinghervorming, zei Spicer (toen). De taks, ging hij verder, zal eerst alleen aan Mexico opgelegd worden maar zal mettertijd uitgebreid worden naar alle import in de Verenigde Staten.

Volgens Spicer zal de heffing met 20 procent op Mexicaanse import 10 miljard dollar per jaar opleveren aan de Amerikaanse schatkist. De specialisten zijn het helemaal oneens over de kost van de muur die ze ramen tussen 8 en 20 miljard dollar. Spicer suggereerde dat de VS de kostprijs binnen de twee jaar zou hebben "terugverdiend".

Zo'n nieuwe heffing en een belastinghervorming moeten door het parlement goedgekeurd worden.