'De EU is bijna zo erg als China, alleen kleiner', zei Trump, die daarmee herhaalde wat hij een paar weken eerder zei.

De Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, had eerder op de dag het bewuste voorstel op tafel gelegd. De EU is bereid 'onze autobelastingen te reduceren tot nul als de VS hetzelfde doet', zei ze donderdag in Brussel.