Trump werd weer verkeerd begrepen: Rusland viseert wel nog altijd VS

'Hij gelooft dat ze zich opnieuw zouden kunnen richten op Amerikaanse verkiezingen, de bedreiging bestaat nog steeds', aldus Sanders. Nog maar enkele uren eerder kreeg Trump de vraag of Rusland nog steeds de VS viseert. 'Nee', antwoordde Trump. Volgens Sanders bedoelde de president dat hij niet wilde antwoorden op vragen. 'Ik heb intussen met de president gesproken, en hij heeft die vraag niet beantwoord.'

Toch leek hij die 'nee' nog een keer te herhalen, en praatte hij daarna nog een minuut met de aanwezige journalisten. In de minuut zei hij onder meer dat er nooit eerder een president was die zo streng was voor Rusland. 'We zetten stappen om ervoor te zorgen dat zulke zaken niet meer gebeuren', aldus nog Sanders, die het had over 'moedige hervormingen'.

Nog tijdens die persbriefing zei Sanders dat Poetin met Trump sprak over de vervolging van de Amerikaanse zakenman Bill Browder en de vroegere Amerikaanse ambassadeur Michael McFaul. Dat tweet CNBC-journalist John Harwood. De woordvoerster weigerde, nog volgens Harwood, uit te sluiten dat de Amerikanen hieraan zouden meewerken, en voegde eraan toe dat Trump hierover zou overleggen met zijn team nationale veiligheid.