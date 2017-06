Trump wenst ex-FBI-baas Comey 'veel succes' voor zijn hoorzitting

Trump werd dinsdag tijdens een vergadering met de top van de Republikeinse partij in het Witte Huis gevraagd naar zijn boodschap voor James Comey. "Ik wens hem veel succes", reageerde de president laconiek.

Comey wordt donderdag gehoord in de speciale onderzoekscommissie van de Senaat over de mogelijke banden tussen de Russen en Trumps campagneteam. Volgens CNN zou de voormalige FBI-chef van plan zijn om daarin een boekje open te doen over de president. Die zou hem onder druk hebben gezet om het onderzoek naar de Russische bemoeienis stop te zetten, iets wat Trump zelf altijd heeft ontkend.

De getuigenis van Comey wordt in Washington met argusogen gevolgd. De ontslagen FBI-baas is de sleutelgetuige in het hele onderzoek. Als hij bevestigt dat Trump inderdaad druk op hem heeft uitgeoefend om het onderzoek naar de Russische inmenging te staken, dan komt de president wellicht in moeilijk vaarwater.