Trump: 'Wanneer zullen de VS en andere landen terugvechten tegen haat?'

Donald Trump heeft het in zijn berichten over de commentaren die de dader van de aanslag zou gegeven heeft in een video waarin hij trouw zweert aan terreurgroep Islamitische Staat. Volgens Trump gaat het om "puur religieuze bedreigingen".

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will...... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

"De terrorist die zoveel mensen doodde in Berlijn zei net voor zijn misdaad, 'door de wil van God, zullen we jullie afslachten varkens. Ik zweer het, we zullen jullie afslachten'", aldus Trump. "Dit is een puur religieuze bedreiging, die realiteit is geworden. Zoveel haat! Wanneer zullen de VS, en alle andere landen, terugvechten?"

slaughter you. This is a purely religious threat, which turned into reality. Such hatred! When will the U.S., and all countries, fight back? -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

'Christenen slachten'

In de video belooft Anis Amri, die vrijdag werd doodgeschoten in Milaan, wraak te zullen nemen voor de moslims die gedood zijn bij westerse luchtaanvallen. De aanslag van maandag werd dinsdag opgeëist door IS. Donald Trump reageerde ook al kort na de aanslag in Berlijn. "Regelmatig slachten (terreurorganisatie) Islamitische Staat en andere islamitische terroristen christenen in hun gemeenschap en plaatsen van cultus af als deel van hun wereldwijde jihad", schreef hij toen. Deze terroristen, hun regionale en wereldwijde netwerken moeten van de aardbodem worden geveegd. "Een opdracht die wij met alle vrijheidslievende partners willen uitvoeren".

(Belga/RR)