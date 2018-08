Trump waarschuwt landen die handel drijven met Iran

Na het in voege treden van de Amerikaanse sancties tegen Iran heeft president Donald Trump andere landen ervoor gewaarschuwd handel te drijven met Teheran. 'Iedereen die zaken doet met Iran, zal GEEN zaken doen met de Verenigde Staten', tweette Trump dinsdag, hoofdletters incluis. Het is hem naar eigen zeggen om de 'WERELDVREDE' te doen, zonder te preciseren wat hij daarmee bedoelt.

Doel van de sancties is volgens Trump 'maximale economische druk' uit te oefenen op het Iraanse regime. De Iraanse president Hassan Rohani noemde de sancties een vorm van 'psychologische oorlogsvoering'. De Europese Unie is tegen de sancties, wil Europese bedrijven daarvoor beschermen en het nucleaire akkoord met Iran redden.

De sancties tegen Teheran waren in de nasleep van de nucleaire deal met de VN-vetomachten en Duitsland in juli 2015 opgeschort. De Verenigde Staten stapten in mei dit jaar eenzijdig uit het akkoord. Volgens Trump heeft het akkoord er Iran niet kunnen van weerhouden een atoombom te ontwikkelen.