Trump waarschuwt Iraanse president: 'Bedreig de VS nooit meer'

'BEDREIG DE VERENIGDE STATEN NOOIT, NIMMER MEER OF U ZULT LIJDEN ONDER DE GEVOLGEN ZOALS WEINIGEN IN DE GESCHIEDENIS DAT OOIT HEBBEN MEEGEMAAKT', schreeft Trump in kapitalen op zijn Twitterpagina.

'WIJ ZIJN GEEN LAND MEER DAT UW KRANKZINNIGE WOORDEN VAN GEWELD EN DOOD ZAL ACCEPTEREN', vervolgt hij. 'WEES VOORZICHTIG!'

Vermoedelijk reageert de Amerikaanse president op uitspraken die Rouhani zondag deed. 'Amerika moet begrijpen dat vrede met Iran de moeder aller vredes is, en oorlog met Iran de moeder aller oorlogen', zei Rouhani volgens het staatspersbureau ISNA. Trump moet 'stoppen te spelen met de leeuwenstaart', aldus Rouhani, 'anders zal u het betreuren'.

De tweet van Trump doet denken aan zijn inmiddels beroemde 'Fire & Fury'-uitspraak richting de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Daardoor stegen de spanningen rond het communistische land. Daar was krap een jaar later weinig meer van te merken, toen Trump als eerste Amerikaanse president een ontmoeting had met de Noord-Koreaanse leider.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!