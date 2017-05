Trump waarschuwt Comey: lek niet naar de pers

"James Comey kan maar beter hopen dat er geen 'opnames' van onze gesprekken zijn vooraleer hij naar de pers begint te lekken", luidde de niet echt presidentieel klinkende tweet.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017

Donderdag had Donald Trump laten weten dat hij Comey driemaal, tweemaal over de telefoon en eenmaal bij een etentje, had gevraagd of de federale recherche in de zaak "Russiagate" ook onderzoek deed naar hem.

"Ik heb hem (Comey wel) degelijk gevraagd of ik voorwerp van onderzoek was", zei Trump aan NBC, eraan toevoegend dit drie keer te hebben gevraagd. Het antwoord van de ontslagen FBI-directeur was negatief, aldus de president die ook vertelde Comey te hebben gevraagd hem "indien mogelijk" in te lichten als hij wel voorwerp van onderzoek zou zijn.

NBC noemde deze gang van zaken "zeer ongewoon". Volgens zender ABC staan bondgenoten van Comey zeer sceptisch omtrent de uitlating van Trump dat Comey hem heeft gezegd geen voorwerp van onderzoek te zijn.

De ontslagen FBI-topman zou Trump nooit hebben vrijgepleit terwijl het onderzoek nog lopende is. Volgens CNN maakt hij zich ook geen enkele zorgen over mogelijke opnames.

Geen open armen

Het Witte Huis heeft overigens het idee laten varen dat president Trump kortelings een bezoek zou brengen aan het hoofdkwartier van de FBI in Washington.

Het idee voor zo'n bezoek was donderdagmorgen opgeborreld, maar later op de dag was het al weggespoeld. Het Witte Huis had immers te horen gekregen dat het staatshoofd geen warm onthaal zou wachten bij de FBI,

Agenten van de FBI, van wie velen voor Trump hadden gestemd, zouden de president niet met open armen ontvangen in het Edgar Hoover gebouw.