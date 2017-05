Trump vroeg inlichtingendiensten te zeggen dat er geen bewijs is voor Russische inmenging

Een anonieme seniore ambtenaar bij de inlichtingendiensten zei tegen de Washington Post: 'Het probleem was niet per se dat ze gevraagd werden een verklaring te geven, het probleem was dat ze gevraagd werden een valse verklaring te geven over een lopend onderzoek.' Volgens anonieme ambtenaren zouden Witte Huis-afgevaardigen ook aan hen gevraagd hebben om direct aan Comey te vragen het onderzoek te laten vallen.

Trump vroeg aan Coats en Rogers om te getuigen nadat voormalig FBI-directeur James Comey in maart getuigde voor de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden dat de FBI al sinds juli 2016 onderzoek doet naar banden en afstemming tussen de Trump-campagne en Rusland.

Van het gesprek dat president Trump voerde met de directeur van de NSA, admiraal Michael S. Rogers, is een uitvoerige interne memo geschreven, meldt de Post ook. Het is onbekend of zo'n zelfde memo bestaat voor het gesprek van Trump met de intelligentieminister Daniel Coats. Zo'n memo kan opgevraagd worden door de speciale aanklager Robert Mueller, die vorige week werd aangesteld door onderminister voor Justitie Rod Rosenstein om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar Russische inmenging.

Uit een memo van de ontslagen Comey werd vorige week bekend dat Trump hem gevraagd had het onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen.