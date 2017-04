Trump vraagt strengere sancties tegen Noord-Korea aan VN

"De status quo in Noord-Korea is onaanvaardbaar en de Veiligheidsraad moet zich klaarhouden om nieuwe, strengere sancties op te leggen. Dit is een echte bedreiging voor de wereld", aldus Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met de VN-ambassadeurs van de lidstaten van de V-raad. "Noord-Korea is echt een globaal probleem, dat we eindelijk moeten oplossen."

Tijdens een telefoongesprek met Angela Merkel besprak Trump ook al "de dringende uitdaging rond de veiligheid", die Noord-Korea representeert, aldus het Witte Huis. Beide staatsleiders bespraken daarnaast de conflicten in Syrië, Jemen en Oost-Oekraïne, en Trump bevestigde opnieuw de steun van de VS voor de "door Duitsland en Frankrijk geleide inspanningen om tot een vreedzame oplossing te komen voor het conflict in Oekraïne op basis van de Minsk-akkoorden".

De Veiligheidsraad heeft donderdag een verklaring goedgekeurd waarin ze de Noord-Koreaanse rakettest van vorig weekend veroordeelt. In de verklaring wordt expliciet verwezen naar "sancties" tegen Pyongyang, terwijl in vorige teksten enkel "bijkomstige maatregelen" werden vermeld.

In totaal werden al zes keer sancties goedgekeurd tegen Noord-Korea. Vorig jaar nog werden maatregelen genomen om de inkomsten van het communistische regime te beperken.

Woensdag ontving Trump bovendien de Amerikaanse senatoren op het Witte Huis voor een informatievergadering over Noord-Korea, in het bijzijn van leiders van het leger, de inlichtingendiensten en de diplomatie, aldus het Pentagon maandag nog. Trump verklaarde daar dat hij het budget van de VN "van dichtbij" wilde bekijken, aangezien de uitgaven "buitenproportioneel" zijn.

"De lidstaten moeten hun inspanningen bundelen om alles te elimineren dat inefficiënt en overbodig is", verklaarde de president. "Ik denk sinds een lange tijd dat de Verenigde Naties onder hun capaciteiten presteren, maar wel een enorm potentieel hebben."