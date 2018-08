Trump vraagt justitieminister Sessions om 'direct einde te maken aan Rusland-onderzoek'

In een reeks tweets vraagt Donald Trump aan Jeff Sessions om 'nu meteen een einde te maken aan deze getrukeerde heksenjacht, voor die ons land nog meer besmeurt'.

De Amerikaanse president stelt dat het onderzoek wordt ondermijnd door de belangenconflicten van speciaal aanklager Robert Mueller en gemanipuleerd wordt door zijn politieke rivalen, de Democraten.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, verduidelijkte later op een persmoment dat de tweets niet als een bevel beschouwd moeten worden, maar simpelweg als Trumps mening. 'Het is kristalhelder hoe hij denkt over het onderzoek'.

Sessions, een van de eerste Republikeinen die zich achter Trump schaarde tijdens de presidentscampagne, kan alleszins Mueller niet ontslaan, want de minister heeft zich in maart vorig jaar gewraakt van uit elk lopend en toekomstig onderzoek naar Russische inmenging in de campagne voor de presidentsverkiezingen. Trump heeft Sessions dat kwalijk genomen.

Onderzoek

Mueller voert onderzoek naar een mogelijke samenzwering tussen Moskou en het campagneteam van Trump, die uiteindelijk de verkiezingen van 2016 won. De miljardair fulmineert regelmatig tegen het onderzoek.

Volgens sommige Amerikaanse media vermoedt de entourage van Trump dat Mueller binnenkort de resultaten van zijn nu al veertien maanden durende onderzoek zal rapporteren, meldt BBC World News.

De ironie wil ook dat Mueller tweets en negatieve verklaringen van Trump over Sessions en de voormalige FBI-directeur James Comey onder de loep neemt om te achterhalen of die een belemmering van de rechtsgang kunnen vormen.

Vervolgd

In het kader van het onderzoek worden al vier leden van zijn voormalig team vervolgd voor delicten die evenwel niet rechtstreeks te maken hebben met een eventuele samenzwering.

Zo startte dinsdag in een voorstad van Washington het proces tegen de voormalige campagneleider van Trump, Paul Manafort. Hij moet zich verantwoorden voor bankfraude en fiscale fraude. Manafort houdt op alle punten vol onschuldig te zijn.

In een van zijn tweets woensdag voert Trump nog eens aan dat 'Manafort voor heel wat gerespecteerde politieke leiders heeft gewerkt en ook een korte tijd voor mij. Deze aanklachten hebben niets met collusie te maken'.