Trump vraagt hulp van India in Afghanistan. Alweer een blunder?

De ervaren generaals die nu in het Witte Huis mee de dienst uitmaken, moesten misschien toch beter weten. In het kader van een nieuwe strategie vroeg Donald Trump dat India een grotere rol zou spelen in Afghanistan. Voorgangers van Trump hielden India in dat conflict op afstand en daar zijn goede redenen voor. Bondgenoot Pakistan is namelijk niet van plan Indiase inmenging in Afghanistan te accepteren.

...