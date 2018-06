Trump vraagt G7 om Rusland weer toe te laten

'Rusland zou aan de onderhandelingstafel moeten zitten', zei Trump vrijdag in Washington voor zijn vertrek naar de bijeenkomst van de zeven belangrijkste industrielanden in Canada.

Rusland maakte deel uit van de G8 maar werd in 2014 uit het intergouvernementeel forum gezet naar aanleiding van zijn annexatie van de Oekraïense Krim. Omdat het statuut van de Krim onveranderd blijft, is een terugkeer van Rusland in de G7 momenteel niet bespreekbaar voor Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel en minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas hadden zich voor de G7-top in het Canadese La Malbaie er opnieuw tegen uitgesproken.

G20 boven G7

Het Kremlin heeft zich terughoudend opgesteld tegen het voorstel van Trump. 'We leggen het accent op andere formats', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag tijdens een bezoek aan China volgens het staatspersbureau TASS.

Enkele dagen geleden had Peskov al gezegd dat voor Rusland het belang van de G7 afneemt. In plaats daarvan groeit het aanzien van de G20, waarin ook China en India zijn vertegenwoorigd en waaraan Moskou actief meewerkt.

De nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zich bij het voorstel van Trump aangesloten. 'Rusland moet weer in de G8 opgenomen worden. Dat is in het belang van iedereen', schreef Conte vrijdag op Twitter vanop de G7 in Canada.

De nieuwe populistische regering in Italië uit de Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega volgt een vriendelijke koers tegenover Rusland en wil zich inspannen om een eind te maken aan de sancties tegen het land.

Het ziet er overigens naar uit dat Trump zelf niet op een warm welkom moet rekenen. Vooral doordat hij nieuwe invoertarieven heeft opgelegd op staal en aluminium aan bondgenoten Canada, Mexico en de Europese Unie.

Twitteroorlog

De Franse president Macron en de Canadese premier Trudeau waarschuwden Trump de laatste dagen dat de zes andere industriestraten kunnen samenspannen tegen de VS. 'Het maakt de Amerikaanse president niet uit of hij geïsoleerd staat. Ons maakt het evenmin wat uit om een verklaring van zes landen te ondertekenen als dat nodig zou zijn', schreef Macron donderdag op Twitter.

Trudeau verwees naar de recent opgelegde invoertarieven als een belediging. 'Canada zal niet met minachting behandeld worden', zei hij tijdens een interview met televisienetwerk NBC.

Trump reageerde onderkoeld op de kritiek van Macron, maar ook op die van de Canadese eerste minister Justin Trudeau. 'Het handelsoverschot van de EU met de VS bedraagt 151 miljard dollar, en Canada houdt onze landbouwers en anderen buiten. Ik kijk ernaar uit hen morgen te ontmoeten, schreef Trump donderdag op Twitter.