Trump vraagt Buitenlandminister Pompeo om bezoek aan Noord-Korea te annuleren

Donderdag nog kondigde minister Mike Pompeo aan dat hij volgende week met de nieuwe speciale gezant voor Noord-Korea, Stephen Biegun, naar Noord-Korea zou reizen en er gesprekken zou voeren. 'We gaan volgende week samen naar Noord-Korea om er diplomatieke vooruitgang te boeken om ons objectief te bereiken', verklaarde Pompeo. Het zou al zijn vierde bezoek aan het communistische regime zijn - het tweede sinds de historische ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un in juni in Singapore.

Maar zo ver komt het voorlopig niet. De Amerikaanse president Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken gevraagd bezoek aan Noord-Korea te annuleren. 'Ik heb het gevoel dat we onvoldoende vooruitgang boeken rond de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland', stelt Trump vrijdag op twitter.

Als een van de oorzaken voor de trage vooruitgang citeert de VS-president de afgenomen hulp uit China. Als gevolg van de handelsoorlog met de Verenigde Staten zou de bereidheid van Peking om druk uit te oefenen op Pyongyang zijn geslonken. Pompeo kijkt er alvast naar uit 'in de nabije toekomst' naar Noord-Korea te reizen, 'waarschijnlijk wanneer de handelsrelaties met China hersteld zijn', aldus president Trump.

Hij maakt nog zijn warmste groeten over aan de Noord-Koreaanse leider en ziet er naar uit Kim binnenkort te ontmoeten.