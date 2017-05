Trump voert in Riyad gesprekken met leiders van de Golfregio

Op de top van zondag zou het gaan over de rivaliteit tussen de leden van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) en het sjiitische buurland Iran. Trump wil met zijn gesprekspartners ook over de oorlogen in Syrië en Jemen praten.

Voor het begin van de ontmoeting ondertekenden de VS en de Golfstaten een akkoord over de controle op de financiële stromen van terroristen, aldus het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werden voorlopig geen details over bekendgemaakt.

Saoedi-Arabië en andere Golfstaten kregen in het verleden bakken kritiek over zich heen dat vanuit hun landen terreurgroepen als de Islamitische Staat (IS) werden gefinancierd. Trump wil van hen duidelijk meer engagement in de strijd tegen het terrorisme.