Trump verzekert harde koers tegen Rusland voor ontmoeting met Poetin

'Wij zijn veel harder tegenover Rusland dan eender wie', zo verklaarde Amerikaans president Donald Trump vrijdag op een persconferentie met de Britse premier Theresa May op haar landgoed in Chequers.

Om zijn stelling te staven, verwees Trump onder meer naar de druk die hij heeft uitgeoefend op de lidstaten van de NAVO om hun defensiebudgetten aanzienlijk te verhogen. 'Denken jullie dat Poetin daar gelukkig mee is? Ik denk van niet', klonk het.

Waar Poetin ongetwijfeld wel gelukkig mee is, is het feit dat de Amerikaanse president de uitbreiding van de NAVO richtin het oosten op de lange baan heeft weten te schuiven.

Volgens Trump zou het 'fantastisch' zijn indien hij een goede verstandhouding met Poetin zou kunnen opbouwen. De Amerikaanse president spreekt maandag met zijn Russische ambtgenoot in de Finse hoofdstad Helsinki. Het wordt hun eerste bilaterale top.

May van haar kant zei dat ze met Trump was overeengekomen om 'kracht' en 'eenheid' te tonen in de relaties met Rusland. Groot-Brittannië leeft op gespannen voet met Rusland sinds de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury. De Britse regering legt de schuld bij Rusland, dat met klem ontkent.