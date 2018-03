Trump vervangt veiligheidsadviseur McMaster door voormalige VN-ambassadeur

'Ik heb het genoegen om aan te kondigen dat John Bolton vanaf 9 april mijn nieuwe nationaal veiligheidsadviseur zal worden', luidt het in een tweet van Trump. 'Ik ben erg dankbaar voor de dienstbaarheid van generaal H.R. McMaster, die zijn job uitstekend heeft gedaan en die voor altijd mijn vriend zal blijven.'

In een eigen mededeling bedankt McMaster op zijn beurt Trump voor 'de kans om hem en onze natie te dienen als nationaal veiligheidsadviseur.' De 55-jarige driesterrengeneraal geeft daarnaast te kennen dat hij het leger verlaat en op pensioen zal gaan.

McMaster kwam in februari vorig jaar op de post van nationaal veiligheidsadviseur ter vervanging van Michael Flynn, die andere driesterrengeneraal die moest opstappen omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Over een vertrek van McMaster werd al geruime tijd gespeculeerd. Een week geleden berichtte The Washington Post nog dat Trump definitief had beslist om de generaal aan de kant te schuiven. Hoewel McMaster erom bekendstaat hoogintelligent, erg belezen en relatief gematigd te zijn, zou Trump het nooit echt goed met hem hebben kunnen vinden. De president vindt volgens de Post dat hij te star is en klaagde dat zijn briefings te lang duren en irrelevant lijken.

Namen die vorige week circuleerden om McMaster te vervangen, waren die van Keith Kellogg - de huidige stafchef van de Nationale Veiligheidsraad die de functie van nationaal veiligheidsadviseur al een week lang ad interim op zich nam na het ontslag van Flynn - en John Bolton - de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Uiteindelijk opteerde Trump voor die laatste.

De 69-jarige Bolton staat erom bekend een hardliner te zijn en is geen onbesproken figuur in Washington. Hij werd in 2005 door president George W. Bush tot ambassadeur bij de VN benoemd, maar zijn aanstelling gebeurde tijdens een reces van het Congres, waardoor zijn benoeming nooit werd bevestigd door de Senaat. Na anderhalf jaar - toen de bevestiging van zijn benoeming opnieuw op de agenda van de Senaat zou komen, stapte hij op.

De naam van McMaster voegt zich nu aan het lange lijstje van belangrijke functionarissen die het Witte Huis al dan niet vrijwillig verlaten. Deze maand stapte bijvoorbeeld nog Gary Cohn op als economische topadviseur, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vorige week de laan werd uitgestuurd.