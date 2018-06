Trump verlicht straf drugsveroordeelde na tussenkomst Kim Kardashian

De 63-jarige Alice Marie Johnson vertoeft al bijna 22 jaar in de cel. In een mededeling van het Witte Huis luidt het woensdag dat de overgrootmoeder de verantwoordelijkheid voor haar daden op zich heeft genomen en twee decennia lang een 'modelgevangene' is geweest.

Zij had voor haar veroordeling ook geen gerechtelijke antecedenten. De vrouw had in 1996 levenslang gekregen. Het is nog niet precies duidelijk wanneer Johnson vrij zal komen, maar vermoedelijk zal dit niet lang meer duren.

Als antwoord op de presidentiële genade twitterde Kim Kardashian dat dit het 'BESTE NIEUWS OOIT' is. De burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) is eveneens tevreden en riep het staatshoofd op hetzelfde te doen voor andere mensen die voor niet-geweldsdelicten gevangen zitten. Onder de regering-Trump is juist scherper opgetreden in de omgang met drugsdelicten.

Kardashian bezocht vorige week het Witte Huis om te pleiten voor de vrijlating van Johnson. In zijn ambtstermijn heeft president Donald Trump pas een handvol malen gratie of strafvermindering verleend. Hij deed dat onder meer wel voor de controversiële sheriff Joe Arpaio, de conservatieve opiniemaker Dinesh D'Souza en Lewis 'Scooter' Libby, de rechterhand van de voormalige vice-president Dick Cheney.

De ontmoeting tussen Trump en Kardashian werd naar verluidt geregeld door Jared Kushner, de man van Trumps dochter Ivanka. Hij probeert hervormingen van het gevangenissysteem in de Verenigde Staten te bewerkstelligen.

BEST NEWS EVER!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/JUbpbE1Bk0 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018