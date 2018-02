Trump verhindert publicatie Democratisch tegen-memo

Vorige week maakten de Republikeinen, onder aanvoering van Commissievoorzitter Devin Nunes, hun memo van vier pagina's wereldkundig. De president stemde in met de publicatie en tweette naderhand onder meer dat het memo hem volledig in het gelijk stelde in 'de Russische heksenjacht'.

Dat was echter niet wat het memo beweerde. De tekst stelde wel dat de FBI op basis van partijpolitieke, door de campagne van Hillary Clinton betaalde informatie een toelating had verkregen om de gewezen medewerker van de Trumpcampagne Carter Page vanaf oktober 2016 af te luisteren.

Deze week stemde de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden in met de publicatie van het Democratisch memo dat bedoeld is om het eerder gepubliceerd Republikeins memo tegen te spreken of te relativeren.

Het Witte Huis houdt de publicatie van de tekst nu echter tegen. In een brief aan het Congres citeert raadsman Don McGahn 'diverse geheime en bijzonder gevoelige passages' in het memo die niet openbaar gemaakt mogen worden.

De Democraten kunnen hun memo nu voorleggen aan de plenaire vergadering van het Huis van Afgevaardigden, dat het presidentieel veto ongedaan kan maken.