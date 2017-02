Trump vangt bot bij hof van beroep: opschorting inreisverbod blijft gelden

Een Amerikaans federaal hof van beroep gaat niet in op het verzoek van de regering-Trump om het zogenaamde inreisverbod opnieuw in te voeren. Dat melden verscheidene Amerikaanse media.

Vorige week vrijdag stelde Donald Trump een inreisverbod voor zeven overwegend islamitische landen in. Inwoners uit Somalië, Soedan,Syrië, Irak, Libië, Jemen en Iran mochten door die beslissing niet meer afreizen naar 'the land of the free'.

Kort daarna besliste een federale rechter uit Seatlle - na een klacht van de staten Washington en Minnesota- dat het inreisverbod moest worden opgeschort.

President Trump, die de uitpraak van de 'zogenaamde rechter ' belachelijk noemde, ging meteen in de tegenaanval. Dat gebeurde via het ministerie van Justitie, dat in beroep ging tegen de uitspraak van de federale rechterDoel: het inreisverbod opnieuw instellen.

Volgens Trump heeft de federale rechter in Seattle zijn bevoegdheid overschreden door tijdelijk het inreisverbod te blokkeren.

Nu een hogere rechter heeft beslist dat het inreisverbod op dit moment niet kan worden hersteld, kondigt zich alvast een juridische strijd van enkele dagen en mogelijk weken aan. De deur blijft evenwel op een kier voor de Amerikaanse president, want de rechter heeft Trump gevraagd meer argumenten aan te reiken die een inreisverbod mogelijk kunnen rechtvaardigen.

Hoewel de Amerikaanse president er tot nader order niet in slaagt inwoners uit zeven moslimlanden de toegang tot de VS te ontzeggen, maakt hij zich sterk dat hij uiteindelijk toch zijn zin krijgt. "We zullen winnen. In het belang van de veiligheid van het land zullen we winnen", liet hij optekenen door verslaggevers van het persagentschap Reuters.

Trump had er zaterdag al voor gewaarschuwd dat hij 'grote problemen' verwacht als de VS zelf niet kunnen bepalen wie al dan niet het land in mag.