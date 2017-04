Trump valt media aan tijdens rally op avond van Correspondents' Dinner

'Er vindt een andere grote bijeenkomst plaats in Washington DC, hebben jullie daarover gehoord?', aldus Trump, waarop er boegeroep te horen was in het publiek. 'Een grote groep Hollywoodacteurs en media uit Washington zijn in een balzaal in een hotel in onze hoofdstad samengekomen om elkaar te troosten.' Hij herhaalde dat 'mediabedrijven zoals CNN en MSNBC fake news' zijn en 'veel liever bij zouden zijn nu, maar ze zitten vast op het etentje, dat zeer, zeer saai zal zijn.'

Trump verwees er, klaarblijkelijk met veel plezier, op dat het Correspondents' Dinner plaatsvindt 'zonder de president', en stelde dat hij erg blij is dat hij 'meer dan 160 kilometer verwijderd is van het moeras van Washington, om mijn avond met jullie allemaal door te brengen, en met een veel, veel groter publiek en veel betere mensen.'

Trump is de eerste president in 36 jaar die niet aanwezig is op de avond, die door journalisten wordt georganiseerd en waarop ook de president en prominente gasten uitgenodigd worden.

Eerder haalde vicepresident Mike Pence tijdens de rally al uit naar de media, die hij 'welwillende bondgenoten' van linkse activisten en politici noemde, aldus nieuwswebsite The Hill. 'Het Amerikaanse volk kent de waarheid, hoewel linkse activisten en hun bondgenoten in de media de feiten negeren en vals nieuws verspreiden', zei hij. 'De waarheid is dat president Trump meedogenloos de beloften die hij maakte aan het Amerikaanse volk waarmaakt en dat Amerika terug is.'