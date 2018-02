Trump twittert iets aan verkoop van vuurwapens te willen doen

Trump voegde in zijn tweet over de wapenverkoop ook aan toe te willen dat de leeftijd naar 21 wordt opgetrokken. Ook dient de verkoop van schouderkolven te stoppen. 'Het Congres is in een stemming om eindelijk iets te doen aan het probleem - ik hoop het'. Wat eerder twitterde het Amerikaanse staatshoofd, nooit te hebben gezegd 'geef leraars vuurwapens'. 'Wat ik zei was de mogelijkheid te bekijken om verborgen vuurwapens te geven aan leraars die vuurwapenadepten zijn en een militaire of speciale trainingservaring hebben gehad - alleen de besten', aldus Trump.

'Twintig procent van de leraars, heel veel, zouden in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk terug te schieten indien een gewelddadige ziekelijke met slechte intenties naar een school gaat. Heel goed getrainde leraars zouden ook gelden als afschrikking voor de lafaarden die zoiets (schietpartijen in scholen - red) doen. Een 'vuurwapenvrije' school is een magneet voor slechterikken', klonk het. 'De geschiedenis leert dat een schietpartij op school gemiddeld drie minuten duurt. De politie en de eerste hulpverleners hebben gemiddeld 5 tot 8 minuten nodig om de plaats der misdaad te bereiken. Zeer goed getrainde, wapenadepte leraars/begeleiders zouden het probleem meteen oplossen, voor de politie aankomt. GEWELDIGE AFSCHRIKKING', luidt de redenering van Trump, uitgesponnen over vier tweets.

'Indien een potentieel ziekelijke schutter weet dat een school een groot aantal leraars (en anderen) met talent voor vuurwapens heeft, zal de ziekelijke NOOIT die school aanvallen. Lafaards gaan daar niet...probleem opgelost', twitterde Trump. Voorkomen van schiepartijen op scholen 'moet offensief zijn, defensief alleen werkt niet'.