Trump tweet: 'Rusland, de raketten op Syrië komen eraan'

'Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en "slim"', aldus de Amerikaanse president in zijn tweet. 'Je moet geen partner zijn met een beest dat met gas doodt, zijn volk doodt en ervan geniet!'

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Reactie

Trump had eerder aangekondigd dat hij een 'belangrijke beslissing' zou nemen over de Amerikaanse respons op de - vermeende chemische - aanval in Douma.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, zegt in een reactie dat een Amerikaanse raketaanval bewijzen kan vernietigen over een mogelijke aanval met chemische wapens op in Douma. 'Is de OPCW (de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, nvdr) verwittigd dat slimme raketten alle bewijzen op de grond met betrekking op de beweerde chemische wapens zullen vernietigen?', aldus de woordvoerster. 'Of is de echte bedoeling onmiddellijk de sporen te vernietigen van een provocatie, met gebruik van aanvallen met slimme raketten, om een situatie te scheppen waarbij internationale inspecteurs geen bewijzen hebben om naar te zoeken?'

Ze stelt ook dat de 'slimme raketten' op terroristen moeten worden gericht en 'niet op de legitieme overheid die al jaren tegen het internationaal terrorisme strijdt binnen zijn grondgebied'.

Eerder had de ambassadeur van Rusland in Libanon laten weten dat elke Amerikaanse raket die op Syrië wordt afgevuurd, zou worden neergehaald en dat de plaats vanwaar ze wordt afgevuurd, een doelwit zou zijn. Hij baseerde zich op een verklaring van de Russische president Vladimir Poetin en de stafchef van het leger.

Tweet

In een latere tweet reikt Trump de Russen dan weer de hand. 'Onze relatie is slechter dan ooit, inclusief de Koude Oorlog. Daar is geen reden voor,' luidt het. 'Rusland heeft onze hulp nodig en iedereen moet samenwerken. Stoppen met de wapenwedloop?'

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

WHO-eis

Intussen eist de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ongehinderde toegang' tot het stadje Douma om de berichten over de chemische aanval te onderzoeken.

De symptomen van naar schatting 500 Syrische patiënten die na de aanval van zaterdag op Douma behandeld werden, wijzen op het gebruik van giftige chemische stoffen, zegt de WHO. De organisatie verwijst daarbij naar rapporten van zijn medische bronnen in het land.

Er waren met name symptomen van ernstige irritatie van slijmvliezen, respiratoire insufficiëntie en ontregeling van het centrale zenuwstelsel, luidt het in een persmededeling.

Doden

Meer dan 70 mensen die hun toevlucht zochten tot schuilkelders, zijn volgens de rapporten gestorven, waarbij 43 van deze overlijdens verband houden met symptomen die stroken met een blootstelling aan erg giftige chemicaliën.

'Iedereen zou diep verontwaardigd moeten zijn over de verschrikkelijke berichten en beelden uit Douma', zegt de WHO in de mededeling op zijn website. 'De WHO eist onmiddellijke en ongehinderde toegang tot het gebied om slachtoffers te helpen en de gevolgen van de aanval aan te pakken'.

De Syrische regering van president Bashar al-Assad, een bondgenoot van Moskou, ontkent dat het betrokken is bij een chemische aanval.