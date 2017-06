Trump trekt VS terug uit klimaatakkoord Parijs

De Amerikanen stappen uit het akkoord van Parijs. Dat heeft president Donald Trump donderdag aangekondigd in de rozentuin van het Witte Huis. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al gezegd dat hij de Verenigde Staten wilde terugtrekken uit het klimaatakkoord. Wel wil hij onderhandelen over een herintrede in het akkoord of een nieuwe deal, maar dan met andere voorwaarden. Duitsland, Frankrijk en Italie hebben al aangegeven daar niet voor open te staan.

Trump daagde een halfuur later dan gepland op in de tuin van het Witte Huis, maar kwam wel vrij snel ter zake. "Ik hou mij aan de beloftes die ik maakte tijdens de verkiezingscampagne", zei hij, onder meer verwijzende naar economische vooruitgang en de werkgelegenheid. En dan: "De Verenigde Staten zullen zich terugtrekken uit het akkoord van Parijs". Dat zal onmiddellijk gebeuren.

Meteen voegde Trump eraan toe dat hij wel wil onderhandelen over een herintreding in het akkoord of zelfs een volledig nieuwe deal, maar dan met voorwaarden "die eerlijk zijn voor de Verenigde Staten en zijn arbeiders".

Volgens Trump schaadt het klimaatakkoord immers de Amerikaanse belangen, terwijl landen als China en India niet genoeg moeten doen. "China zal nog dertien jaar lang zijn uitstoot kunnen optrekken. Zij kunnen doen wat ze willen. India maakte zijn deelname afhankelijk van miljarden buitenlandse steun. En zo zijn er nog veel voorbeelden."

Trump stond onder grote druk van andere wereldleiders om zich aan de deal uit 2015 te houden en dus de uitstoot van broeikasgassen en de temperatuurstijging onder controle te houden.

Reacties Obama, Sanders, Elon Musk

De landen die het akkoord van Parijs wel nog willen volgen, zullen daar de vruchten van plukken op vlak van jobs en industrie. Dat zegt de vroegere president Barack Obama in een reactie op de beslissing van Donald Trump om uit het akkoord van Parijs te stappen.

Obama betreurt de beslissing van zijn opvolger, maar is toch nog positief. "Ik ben er zeker van dat onze staten, steden en bedrijven de leiding zullen nemen en nog meer zullen doen om onze planeet te beschermen voor de volgende generaties", zegt hij in een mededeling.

Voormalige presidentskandidaat Bernie Sanders zegt dat de beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen "een afwending van Amerikaans leiderschap en een internationale schande" is. "Op een moment dat klimaatverandering al vernietigende schade aan het veroorzaken is, hebben we niet het morele recht om inspanningen voor de planeet de rug toe te keren."

Elon Musk, de baas van de constructeur van elektrische auto's Tesla, kondigt aan dat hij vertrekt uit de presidentiële adviesraden van Donald Trump. Hij doet dat na de beslissing van de Amerikaanse president om het akkoord van Parijs te dumpen. "Klimaatverandering is echt. Uit Parijs stappen is niet goed voor Amerika en de wereld", zegt Musk op Twitter.

Musk is niet de enige bedrijfsleider die zich achter het akkoord van Parijs had geschaard. In een advertentie in verschillende kranten hadden grote Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Microsoft en Facebook de president al dringend opgeroepen af te zien van zijn plannen om uit het klimaatakkoord te stappen. Het mocht niet baten.

Reactie Europa

De wereld "kan op Europa blijven rekenen" om de strijd tegen de klimaatverandering te blijven leiden. Dat heeft de Europese Commissaris voor de Klimaatactie Miguel Arias Cañete donderdag aangekondigd, nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat de VS zich uit het akkoord terugtrekken.

"Vandaag is een treurige dag voor de wereld", aldus Cañete, die toevoegt dat het akkoord van Parijs het symbool is voor de bewustzijn rond de verantwoordelijkheid die onze generatie heeft tegenover de volgende generatie.

De EU zal echter niet opgeven, zegt Cañete. "Het akkoord van Parijs gaat blijven bestaan. De wereld kan blijven rekenen op Europa voor het globale leiderschap in de strijd tegen de klimaatopwarming", aldus Cañete in een persbericht, waarin hij "de unilaterale beslissing van de Trump-administratie diep betreurt". "De EU zal de huidige partnerschappen versterken en op zoek gaan naar nieuwe allianties - zowel met de wereldeconomieën als met de meest kwetsbare eilandstaten", zegt hij. "De aankondiging van vandaag heeft ons meer geïnspireerd dan verzwakt."

De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemt de beslissing van de VS een "ernstige fout", zei hij op Twitter.

Reactie Charles Michel

De Belgische premier Charles Michel vindt de Amerikaanse terugtrekking "een brutale daad tegen het klimaatakkoord van Parijs". Dat heeft hij laten weten op Twitter. Hij vraagt ook aan Europa om nu het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering

In een mededeling van de federale regering wordt de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord ook een "onverantwoorde beslissing" genoemd "die afbreuk doet aan de gedane beloften".

De regering beklemtoont dat België het klimaatakkoord zal blijven steunen. "We hebben geen keuze. Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie. Noch voor de planeet, noch voor de toekomstige generaties", zo luidt het in de mededeling. De regering hoopt tot slot dat de EU geëngageerd blijft op het vlak van klimaatactie. Premier Michel zal dat punt ook aankaarten tijdens de volgende Europese Raad, die eind juni plaatsvindt.

"Europa en België moeten meer dan ooit hun doelstellingen in de strijd tegen de opwarming van de aarde herbevestigen. Dit dossier toont aan dat Europa het leiderschap moet bevestigen in dit dossier, dat fundamenteel is voor onze toekomst." Charles Michel benadrukt in zijn reactie nog dat leiderschap inhoudt dat er gezocht wordt naar een manier om de klimaatverandering gezamenlijk te bestrijden en dat men gemaakte beloftes niet laat varen.

Drie landen

Met het vertrek van de Amerikanen, laten nu drie landen het akkoord links liggen: Nicaragua, Syrië en de Verenigde Staten. Nicaragua vond dat het akkoord niet ver genoeg ging en niet dwingend genoeg was. Syrië kampte op het moment van de onderhandelingen al met zware binnenlandse conflicten. Er waren ook al zware VN-sancties tegen het land uitgevaardigd.