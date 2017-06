Trump trekt VS terug uit klimaatakkoord Parijs, wil nieuwe onderhandelingen opstarten over klimaat

De Amerikanen stappen uit het akkoord van Parijs. Dat heeft president Donald Trump donderdag aangekondigd in de rozentuin van het Witte Huis. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al gezegd dat hij de Verenigde Staten wilde terugtrekken uit het klimaatakkoord. Wel wil hij onderhandelen over een herintrede in het akkoord of een nieuwe deal, maar dan met andere voorwaarden.

Trump daagde een halfuur later dan gepland op in de tuin van het Witte Huis, maar kwam wel vrij snel ter zake. "Ik hou mij aan de beloftes die ik maakte tijdens de verkiezingscampagne", zei hij, onder meer verwijzende naar economische vooruitgang en de werkgelegenheid. En dan: "De Verenigde Staten zullen zich terugtrekken uit het akkoord van Parijs". Dat zal onmiddellijk gebeuren.

Meteen voegde Trump eraan toe dat hij wel wil onderhandelen over een herintreding in het akkoord of zelfs een volledig nieuwe deal, maar dan met voorwaarden "die eerlijk zijn voor de Verenigde Staten en zijn arbeiders".

Volgens Trump schaadt het klimaatakkoord immers de Amerikaanse belangen, terwijl landen als China en India niet genoeg moeten doen. "China zal nog dertien jaar lang zijn uitstoot kunnen optrekken. Zij kunnen doen wat ze willen. India maakte zijn deelname afhankelijk van miljarden buitenlandse steun. En zo zijn er nog veel voorbeelden."

Trump stond onder grote druk van andere wereldleiders om zich aan de deal uit 2015 te houden en dus de uitstoot van broeikasgassen en de temperatuurstijging onder controle te houden.

Eerder deze week meldden Amerikaanse media dat de president van plan was zijn voeten te vegen aan het akkoord, maar het was toch nog uitkijken naar de officiële bekendmaking. Trump staat er immers om bekend dat hij op het laatste nippertje nog van mening kan veranderen.

Met het vertrek van de Amerikanen, laten nu drie landen het akkoord links liggen: Nicaragua, Syrië en de Verenigde Staten. Nicaragua vond dat het akkoord niet ver genoeg ging en niet dwingend genoeg was. Syrië kampte op het moment van de onderhandelingen al met zware binnenlandse conflicten. Er waren ook al zware VN-sancties tegen het land uitgevaardigd.