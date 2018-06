Trump: Terugtrekking Amerikaanse troepen niet besproken op top met Kim

Trump zei dat er niet alleen niet gesproken is over een terugtrekking, maar dat de VS 'zich gewoon helemaal niet terugtrekt'. Hij zei dat hij het Amerikaanse leger graag weg wil uit Zuid-Korea vanwege de hoge kosten, maar dat het op dit moment geen onderwerp is tijdens de gesprekken. 'Op het gepaste moment zal het dat wel zijn.'

De president legde de verklaringen af aan Fox News op Air Force One alvorens te vertrekken vanuit Singapore. De kwestie van de aanwezigheid van de VS in Zuid-Korea staat op de agenda, nadat Trump verrassend tijdens de top had aangekondigd dat de gezamenlijke militaire manoeuvres met Zuid-Korea zouden stopgezet worden. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in reageerde dat het 'de precieze betekenis van de intenties moet achterhalen'.

Trump liet zich opnieuw positief uit over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die volgens hem een 'slimme vent, en goede onderhandelaar' is. Toen de interviewer van Fox News erop wees dat Kim verschillende familieleden heeft laten executeren, zei Trump: 'Ook veel andere mensen hebben slechte dingen gedaan. Ik kan veel slechte landen opnoemen waar slechte dingen zijn gebeurd.'

Die opmerking doet denken aan een eerder interview met Trump, waarin de vragensteller zei dat de Russiche president Vladimir Poetin een 'moordenaar' is. 'Er zijn veel moordenaars. Denk je dat ons land zo onschuldig is?', reageerde Trump toen.