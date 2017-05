Trump telefoneert dinsdag met Poetin

Volgens een bron binnen Trumps administratie, zullen de twee waarschijnlijk spreken over de burgeroorlog in Syrië, waar Rusland het regime van president Bashar al-Assad steunt, terwijl de VS de rebellen steunen die tegen het regime strijden, aldus persagentschap Reuters. Het telefoongesprek zou plaatsvinden om 18.30 uur Belgische tijd.

De twee staatsleiders telefoneerden eind januari ook al met elkaar. Toen spraken ze over de coördinatie van het optreden tegen de Islamitische Staat en andere terreurgroepen in Syrië, de strategische stabiliteit, het Iraanse atoomprogramma, de situatie op het Koreaans schiereiland en in Oekraïne.

De relatie tussen de VS en Rusland staat sinds de Koude Oorlog op een laag pitje, en is er onder het presidentschap van Trump niet beter op geworden, onder meer vanwege de beschuldigingen van een Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en de conflicten in Syrië en Oekraïne. Volgens Russische mediaberichten zouden Trump en Poetin elkaar eind mei voor het eerst ontmoeten, maar dat werd nog niet bevestigd door de VS.

Merkel

Dinsdag ontmoet Poetin trouwens in Sotsji de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het gaat om het eerste bezoek van Merkel aan Rusland sinds 2015. Dat zou kunnen betekenen dat beide landen bereid zijn om de dialoog opnieuw op te starten. Poetin zei in maart al te hopen dat het bezoek van Merkel het begin wordt van betere diplomatieke tijden. '

De relaties tussen Duitsland en Rusland hebben te lijden onder de Europese sancties tegen Moskou na de annexatie van de Krim, en Merkel is ook zeer kritisch voor de rol van Moskou in het conflict in Oekraïne. Volgens het Kremlin zullen de twee leiders de situatie in het Midden-Oosten en de uitvoering van het akkoord van Minsk, over het bestand in Oekraïne, bespreken.